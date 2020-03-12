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防疫也要防營建缺料 第一河川局砂石疏濬提前並增量
新冠肺炎影響中國砂石進口，經濟部水利署第一河川局恐影響國內公共建設砂石料源不足，配合國家政策研擬因應方案，兼顧河防安全，提前辦理疏濬作業及增加疏濬量。
第一河川局指出， 109年將由原計畫量332萬噸提高至421萬噸，提高整體疏濬達26%， 而目前適逢枯水期，是河川疏濬最佳時機，第一河川局提升疏濬能量，由每日疏濬量1.4萬公噸提高至2.2萬公噸。
第一河川局統計，至3月1日止，已完成 112萬公噸，進度超前已30%，預估今年5月底前疏濬能量可達全年原規劃量70%，提前疏通河道增加通洪斷面，也因應颱風期間無法出料預備料。
同時，第一河川局因應疫情不確定性，恐造成營建市場缺料，將110年原本規劃的疏濬工程，提早籌辦，其中，和平溪下游鐡路橋附近辦理評估測量疏濬作業，預定109年10上網招標，除提高109年備增疏濬量至140萬噸，並可於汛期前增加通洪斷面以提升河防安全，以穩定砂石市場。
第一河川局表示，水利署總工程司陳肇成昨天視察蘭陽溪泰雅大橋上游河段疏濬工程，慰勉第一線施工人員，在不影響河防安全的前提下，要求所屬河川局應每日穩定砂石輸出，.以目前執行泰雅大橋附近高灘地納入增量範圍，為加速出料挹注骨材需求，延長每日出料時間，以增加運輸能量，3月至6月間出料量較預定增加50萬公噸。
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