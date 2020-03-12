影／宜蘭轉運站斥資4億7千萬興建 臨時站下月蓋先用2年

宜蘭轉運站每年旅客載運量達300萬旅次，縣政府爭取前瞻計畫4億7816萬元，將就地拆除重建宜蘭轉運站，為了讓新的宜蘭轉運站重建期間維持運載機能，縣政府配套興建「臨時轉運站」及周邊行車動線公共設施，預下月動工，今年8月完工。

而轉運站的新站預計今年（109年）8月開工，111年7月完工啟用，新的臨時轉運站則在新站完成前，先供旅客使用，而目前使用中的是舊有臨時站，已經使用10年，將在新的臨時站完成後拆除，而新的臨時站完成，上車的地點距現有的搭車月台近，就在停車場旁，下車的地點則不變。

宜蘭轉運站自民國99年啟用至今已10年，1年服務多達300萬旅次，不過，現有宜蘭轉運站是臨時性，宜蘭縣政府爭取「前瞻基礎建設計畫」補助，就地新建，目前使用中的臨時轉運站有6個大客車月台，提供7條國道客運、11條市區客運使用，但空間飽和，在111年新的轉運站完工啟用前，得還要先新建一座臨時站，以供使用，新臨時站斥資1450萬元興建，本月完成發包，下個月動工，今年8月完成啟用，舊的臨時站拆除。

縣政府指出，未來新建完成後的宜蘭轉運站國道客運月台將增加到11個，除國道客運，包括市區客運等都可容納。

另外，同樣位於宜蘭轉運站舊址基地上，由宜蘭縣府負責規劃的「宜蘭健康休閒專用區公共設施」已在本月初動工，縣長林姿妙表示，這塊基地雖在宜蘭的心臟地帶，但長期處於低度開發狀態，經縣府透過整體開發及市地重劃方式利用，將促成宜蘭在交通、生醫、生活及商業等面向的發展，打開宜蘭市東區發展的契機。

同時，「宜蘭健康休閒專用區公共設施」為配合宜蘭臨時轉運站大客車出站動線，以及考量市地重劃工程，也分為二階段施工，第一階段工程於109年3月2日開工，施作計畫道路為民權路路口段及市地重劃範圍，預計109年8月完工，第二階段工程則規劃完成都市計畫健康休閒專用區整體公共設施，包含計畫道路（站前10號道路、民權路）、站前廣場及開闢公園，目前為期中設計階段，預計109年8月辦理工程發包。