因應肺炎疫情 台中巧聖技藝新秀選拔報名延長

基隆市議會昨天召開臨時會，市府報告新冠肺炎疫情相關因應作為，針對承租公有零售市場的攤商減租3到4月的租金，中小企業圓夢貸款等利率調降0.25%紓困。有議員建議，政府不只要紓困，還要有補貼措施，因為現在產業已經哀鴻遍野，供應鏈可能也有斷鏈危機，政府要輔導並協助企業轉型發展。

2020-03-11 23:28