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因應肺炎疫情 台中巧聖技藝新秀選拔報名延長
台中市「109年度促進就業巧聖技藝新秀選拔」原訂今年3月6日受理報名，因應新冠肺炎疫情，大學、高中以下學校先前延後開學，為了讓各校有充分時間準備報名事宜，勞工局主動延長報名期限至3月20日下午5時。
勞工局為了吸引更多青年勞工、學生投入技職行業，今年舉辦第5屆巧聖技藝新秀選拔活動，主題「魯班傳藝、青年匠秀」選拔木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計（含建築設計與室內設計組）、自行車組裝、中式米食及美容美髮共11職類職場新秀，總獎金超過110萬元。
活動報名時間即日起至3月20日下午5時，各職類報名簡章請至勞工局網站：https://www.labor.taichung.gov.tw/1451787/post 下載，並以郵寄或親送至勞工局。詳細競賽資訊可電洽（04）22289111分機35612呂小姐。
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