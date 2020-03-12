新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都是0，但今天首度出現1例確診。

基隆市衛生局統計至10日，累計通報個案45例，其中43例排除，另2例1採陰，2採送驗中；1例1採送驗中。2人住院中，其他43人出院中。

基隆市衛生局長吳澤誠今天對此回應表示，所有訊息都以中央公布為準，對於基隆有沒有確診無法回應，也不清楚，因應作為都有在做。

中央指揮中心確診地圖今天基隆1確診公布後，引發今天召開的基隆市議會臨時會議員關心，議員林沛祥說，根據中央指揮中心公布，基隆有一例確診，官方公布的訊息，地方應有免於民眾恐慌的權利，對於社區型感染是否要加強防範，衛生局要說明清楚，也要善盡責任。

議員陳薇仲表示，基隆有1確診，衛生局應加強防範作為。議員童子瑋、楊石城也說，有沒有確診因應作為不一樣，基隆市衛生局應加強因應作為。議員王醒之說，破蛋的情況，基隆應主動說明，恐而不慌，讓民眾能安定民心，要多防範集合式住宅。