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台東火車站強化防疫 一天消毒4次
自新型冠狀病毒疫情爆發後，全台各地積極防疫，而台東火車站往來旅客多，車站防疫更是滴水不漏。站長楊舜安表示，現在每天車站進行4次消毒工作。
楊舜安表示，除了每天定時做清潔消毒工作4次，每次列車抵達台東站後，必須要做車內消毒工作，列車才能正式上路載運下批乘客，此外，也對旅客防疫宣導。
他說，以往車站消毒清潔工作是一天1至2次，但疫情爆發後，要求清潔服務斯巴克敦瀚公司，消毒能量提升，讓車站維持無防疫死角。
疫情衝擊國內觀光旅遊產業，相較於尚未有疫情的台東，好山、好水、好空氣仍吸引不少旅客來旅遊，因此，火車站防疫工作特別重要。
台東站結合站內販售廠商，採取認養制度，對車站公車轉運站、計程車排班處、電話亭、候車座椅等區塊，進行清潔消毒工作。
此外，也安排站務人員在大廳內，向往來旅客、公車及計程車司機防疫宣導，讓來到台東的國人更具信心。
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