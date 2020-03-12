台東火車站強化防疫 一天消毒4次

自新型冠狀病毒疫情爆發後，全台各地積極防疫，而台東火車站往來旅客多，車站防疫更是滴水不漏。站長楊舜安表示，現在每天車站進行4次消毒工作。

楊舜安表示，除了每天定時做清潔消毒工作4次，每次列車抵達台東站後，必須要做車內消毒工作，列車才能正式上路載運下批乘客，此外，也對旅客防疫宣導。

他說，以往車站消毒清潔工作是一天1至2次，但疫情爆發後，要求清潔服務斯巴克敦瀚公司，消毒能量提升，讓車站維持無防疫死角。

疫情衝擊國內觀光旅遊產業，相較於尚未有疫情的台東，好山、好水、好空氣仍吸引不少旅客來旅遊，因此，火車站防疫工作特別重要。

台東站結合站內販售廠商，採取認養制度，對車站公車轉運站、計程車排班處、電話亭、候車座椅等區塊，進行清潔消毒工作。