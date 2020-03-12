台東部落食尚計畫 為部落打造品牌力

為推動台東部落飲食文化，串聯生活、生產與生態，台東縣府推動「台東部落食尚計畫」，打造飲食文化結合在地資源，成為聚落的美食亮點。

縣府原民處表示，部落食尚計畫主要為提供參與徵選的店家，在企劃書的內容把抽象的概念具體化且系統化表達，協助參與的店家在正式徵選的舞台上，增加提案的成功率。

台東部落食尚計畫有來自南迴、縱谷及市區約14個部落餐食服務的店家參與，計畫將以3年分區、分階段來進行輔導，今年預計甄選10個店家，並提供空間硬體改造獎勵金，最高50萬元。

魯凱族美食業者溫秀琴表示，不同的層級食物，可以結合原住民的整個生態的那種概念，是她希望能夠精進自己，在做原住民族的食物的時候，可以達到那個水準。