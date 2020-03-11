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抗疫部署 宜蘭縣府備第2辦公處

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭報導
新冠肺炎疫情一旦大爆發，宜蘭縣政府為避免群聚感染風險，必須分區辦公，將挪一半人力到第二辦公處所中興文創園區。 記者戴永華／攝影
新冠肺炎疫情一旦大爆發，宜蘭縣政府為避免群聚感染風險，必須分區辦公，將挪一半人力到第二辦公處所中興文創園區。 記者戴永華／攝影

萬一新冠肺炎疫情大爆發，宜蘭縣政府為分散風險將採取「分區辦公」，目前選定中興文創園區做為第二辦公處所，屆時將分散一半人力進駐園區三棟建築。縣長坐鎮府內上班、副縣長前進第二處所，員工如果符合三條件可「居家辦公」，避免交叉感染。

縣長林姿妙昨與業務單位前往中興文創園區，了解廳舍布設情況。縣府計畫處表示，府內18個局處單位共1011人，萬一疫情嚴峻時，宜蘭接獲中央疫情指揮中心下令啟動分區辦公，各局處撥一半人力出去，府內留下548人，另外463人進駐第二辦公處所，降低接觸密度，分散感染風險。

第二辦公處所位於中興文創園區的服務中心、育成空間、老懂軒展示區共3棟建築，合計1千多坪。縣府表示，如果員工有特殊狀況可申請「居家辦公」，但須符合三條件之一，包括配合實施自主健康管理、通勤地點較遠，或經發布停課且家有國中以下子女需照顧者，優先考量列為實施對象。

但是「居家辦公」人數不得高於該局處單位現有員額三分之一，而且科長以上人員因業務需要，暫不得採取居家辦公。

疫情 文創 建築 新冠肺炎

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