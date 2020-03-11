台東知名景點「金剛大道」染紫！ 民眾：美呆了

台東東海岸知名景點「金剛大道」，農委會台東區農業改良場辦理農村地景新風貌，在大道旁農地栽種「蔓性馬纓丹」，紫色花海讓大道美不勝收。

農改場場長陳信言表示，蔓性馬纓丹能減輕農友在水稻梯田邊坡管理的困擾，更可創造農村地景新風貌，選定金剛大道做為示範田區。

水稻梯田為台東東海岸地區景觀特色，尤其長濱鄉金剛大道，前方遼闊太平洋，兩側為層次分明的水稻梯田，但複雜梯田地形，也帶來邊坡雜草管理上的人力耗費。

台東區農業改良場以蔓性馬纓丹覆蓋邊坡，不僅有效抑制多數雜草，也能避免使用除草劑導致水土保持不良，邊坡土堤崩落情況的發生。