宜蘭私房景點「津梅棧道2.0」蘆葦燈要長回來了

宜蘭市津梅棧道又被稱為「天空步道」，是宜蘭知名建築師黃聲遠設計，一直是民眾遊走城市及散步遊憩的打卡景點；但因使用久了，包括鐵絲護網、步道鋪面及蘆葦燈的葉片都出現鏽蝕，市公所進行封道整修，期待升級版的津梅棧道更添迷人景色。

「津梅棧道」連結宜蘭河兩岸，2008年啟用，原來是縣府委由黃聲遠設計建造，後來交給市公管理。棧道設計十分特殊，步道鋪面採鏤空設計，走到橋中往下可看見宜蘭河面，如同行走在「天空」，被部落客冠上「天空步道」美稱，除了是學生上下學的安全廊道，也是社區居民跨越宜蘭河的步行走廊。

但使用10幾年來，棧道上的鐵絲護網、步道鋪面、蘆葦燈的葉片出現鏽蝕或掉落，影響安全及觀瞻，宜蘭市公所編列經費進行整修。

市長江聰淵今天前往會勘，他說因棧道使用年限已久，公所也接獲多次民眾陳情，目前已針對鏽蝕構件進行除鏽，圍籬將汰換為耐候不鏽鋼材質，讓棧道增添綠化美觀同時，增加安全性，改善長度約208公尺。