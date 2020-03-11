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花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸
兩班武漢包機昨載300多名台灣人回來，其中1人是花蓮學生。花蓮縣府教育處表示，這名學生回台後，將隔離14天再回校上課；縣內還有6名國中小學生滯留對岸，這段時間都由老師透過網路關切，掌握學習進度，若返校上課後發現跟不上，會安排補救課程。
縣府教育處長李裕仁說，這學期開學後，花蓮一開始有10多名國中小學生來不及回台，但這幾天陸續回來，昨天深夜武漢包機載台人抵台，其中就有一名花蓮學生，將依規定隔離14天，再返回原校上課。
李裕仁說，這段期間，對於來不及返校上課的學生，都安排導師與學生透過網路關切，也會出功課給學子，教育處還提供線上學習平台，方便學生透過網路自主學習。未來學生們返校上課後，會檢視學習狀況，若發現跟不上，就安排學習補救。
教育處學管科表示，目前6名仍在大陸未歸的花蓮學生，國、中小各3人，因6人都不在湖北省，有可能因疫情，也可能是個人因素尚未回台，教育處會持續關心，保持聯繫。
此外，受疫情影響，花蓮2020威剛太平洋國際龍舟錦標賽、2020花蓮亞洲盃鐵人賽暨100公里鋼鐵人挑戰賽，以及2020花蓮全國春季小鐵人錦標賽等多項大型體育賽事，日前都已宣布延期，教育處今再宣布，原訂本月14、15兩天舉辦的「109年花蓮縣太魯閣盃全國慢速壘球錦標賽」，延到5月14、15日舉行。
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