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因應疫情衝擊產業 台東縣政府將協助觀光業者爭取補助

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東縣工商發展投資策進會等相關單位今天召開會議，研議專案輔導觀光團體撰寫提案計畫書，協助業者爭取中央培訓補助。圖／台東縣政府提供
台東縣工商發展投資策進會等相關單位今天召開會議，研議專案輔導觀光團體撰寫提案計畫書，協助業者爭取中央培訓補助。圖／台東縣政府提供

新冠肺炎疫情持續延燒，對國內觀光產業造成衝擊，台東縣政府將將開專案輔導觀光團體撰寫提案計畫書，協助縣內業者爭取中央培訓補助。

縣長饒慶鈴表示，她已指示工商發展投資策進會等相關單位，以專案輔導觀光業者團體撰寫計畫書，也將邀請國內知名專家學者來講授課程。

交通部日前公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，希望以學代賑，補助給參加訓練員工每月最高補助1萬8960元。

不過，可以申請補助的台東縣旅行商業同業公會、旅館商業同業公會、休閒渡假民宿協會等縣內三大觀光旅遊同業社團，皆反映無法獨力完成專案計畫書。

工商發展投資策進會總幹事楊珍琪表示，由於培訓補助經費有限，中央採送件即先框列經費的模式，所以將規劃符合自身產業屬性的課程，用專案列急件處理。

她說，課程預計招募對象以旅行業、觀光遊樂業或領有執照的導遊及領隊人員，觀光旅館業及旅館業從業人員，以及領有民宿登記證民宿經營人或從業人員。

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