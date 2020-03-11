影／他為國家隊口罩工廠延後婚禮 岳父母幫說服新婚妻

基隆市唯一的口罩工廠「順易利」公司，配合政府增產口罩，國家隊的第一批5台口罩機，就是在順易利組裝完成，目前日生產口罩100萬片，為防疫日夜趕工。令人感動的是，公司執行長黃哲諄原本2月22日要辦婚宴，但因生產線太忙，肩負國家隊身負重任，決定延後籌備已久的婚宴，還出動岳父母幫忙。

「我很感謝我的岳父岳母，是岳父岳母幫我，才有辦法說服我的太太，岳父岳母也沒有怪罪我的意思」黃哲諄說，除了為了做口罩，也為親友著想，不要有大型的聚會，親友也都能體驗新冠肺炎的嚴重性，大家都能體驗婚禮及婚宴延期的決定。

黃哲諄說，他們原本要在2月22日結婚，但因為疫情持續，工廠接獲政府徵召加入口罩製造，每天都非常忙，在婚禮前3天決定取消婚宴，但仍有去登記結婚了。除了沒有時間外，也考慮親友參加大型聚會的風險。新婚妻只是有點小小抗拒，但最後也同意延後籌備已久的婚宴，雖然有點可惜，但為了能全力以赴把口罩做好，還是以國家隊的重責大任為重。

黃哲諄表示，他最感謝妻子，原本現在應是在度蜜月，卻是在忙著做口罩，感謝她的貼心體諒。

公司董事長王薇琦是黃哲諄的媽媽，她說，他們籌備了很久，沒想到要延期，每位親友都要去解釋為何要延期，很感謝他們體諒疫情，專心做口罩。

順易利總經理黃德旺是黃哲諄的父親，婚禮延期很倉促，兒子媳婦都很懂事，令他感動。他表示，原本公司產能約25萬片，感謝經濟部指派專家駐場技術指導，國軍也協助，現在產量每日100萬片交給政府運用。

順易利原本有4台產線，政府購置加入5台，全靠員工上上下下努力，及基隆市後備指揮部後備弟兄們支援口罩工廠擴增產能。