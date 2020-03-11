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兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

蘭陽檢疫所引鄉親安全疑慮 陳歐珀籲相信陳時中

中央社 / 宜蘭縣11日電

第二批滯留中國大陸武漢台人昨晚抵台，其中112人送宜蘭縣員山鄉蘭陽檢疫所集中隔離，引發鄉親疑慮，立委陳歐珀今天說，請相信衛福部長陳時中帶領的中央流行疫情指揮中心。

民進黨籍立法委員陳歐珀透過新聞稿表示，2月初得知消息，中央流行疫情指揮中心選定員山鄉為疫情隔離所後即向中央反映地方感受，盼中央能重新審慎評估，避免引發不必要恐慌，他並於2月18日與員山鄉長張宜樺等人見面後隨即向中央表達地方意見。

陳歐珀指出，昨晚得知第二批專機載運台灣同胞返台，共有112人送往宜蘭，他們在幾天前就已做好核酸檢測呈陰性，並確認14天內沒有與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）病患接觸史，上午與防疫中心聯絡，沒有人員出現發燒徵狀，相關篩檢也正在進行中。

陳歐珀表示，選定員山作為疫情隔離所之一，曾引發員山鄉親不安與恐慌，但防疫視同作戰，請鄉親相信陳時中所帶領的中央流行疫情指揮中心，他也會督促中央做好防疫措施，並協助補足醫護及防疫人員和各項物資，守護國人健康。

疫情 陳歐珀 陳時中

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