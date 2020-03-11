模擬疫情一旦大爆發 縣府「分散辦公」到中興文創園區

新冠肺炎尚無止歇跡象，因應萬一疫情大爆發，宜蘭縣政府為分散風險將採取「分區辦公」，目前相中中興文創園區做為第二辦公處所，屆時將分散一半人力進駐園區三棟建築。縣長仍留在府內上班、副縣長前往第二處所，員工如果符合三條件可「居家辦公」，避免交叉感染。

縣政府是民眾洽公近出最頻繁之處，避免公務因疫情衝擊運作癱瘓，必須提早布置第二辦公地點，縣長林姿妙今天與業務單位前往中興文創園區，了解廳舍布設情況。縣府計畫處表示，府內18個局處單位共1011人，萬一疫情嚴峻時，宜蘭接獲中央疫情指揮中心下令啟動分區辦公，各局處撥一半人力出去，總計府內留下548人、另外463人進駐第二辦公處所，降低接觸密度，分散感染風險。

中興文創園區6號、11號及15號共3棟建築物，合計1千多坪。縣府模擬如果員工有特殊狀況可申請「居家辦公」，必須符合三條件之一，包括配合實施自主健康管理、通勤地點較遠，或經發布停課且家有國中以下子女需照顧者，優先考量列為實施對象。

但是「居家辦公」人數不得高於該局處單位現有員額三分之一，而且科長以上人員不得實施居家辦公。