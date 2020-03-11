影／台東猴子軍團入侵鳳梨園 5隻看門狗守不住

台東猴害問題持續，延平鄉鳳梨農朱益利，今天前往鳳梨田巡視，發現5分地鳳梨園遭到台灣獼猴侵入破壞，近500棵的鳳梨果實被獼猴拔起啃食，損失慘重，雖然園區放了5隻狗，但仍不敵聰明的猴子軍團。

「猴子太聰明了！」受害鳳梨農朱益利無奈的說，他們（猴子）知道有狗在鳳梨園，所以就用爬樹的方式繞過狗的位子，然後大舉入侵啃食還來不及長大的鳳梨花，一個早上就有快5百棵的鳳梨花被啃食。

他表示，狗的速度根本追不上猴子，況且鳳梨葉有刺，狗沒辦法穿越，猴子又是一整群，沒辦法守住；他也不可能24小時都待在鳳梨園裡，白天還要做其他工作，如果猴子每天入侵一次，真的不用去想收成了。

延平鄉公所表示，鄉內農地多半都在山區，猴害問題非常困擾，因此，2年前特別編列預算聘僱「驅猴人」，專門協助農民驅趕猴子，但礙於預算有限，只能約聘1至2人，沒辦法完全照顧到全鄉農地。

縣府農業處表示，農民有需求，會派員協助設置誘捕籠，但建議果農可申請設置電圍網來防止猴子，不論農地大小，最高補助4萬5千元，農民申請後自付額均為四分之一，申請期限到這個月25日止。