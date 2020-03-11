宜蘭規劃異地辦公 中興文創園區可納463人進駐
因應疫情變化，宜蘭縣府規劃在中興文創園區作為第2辦公處所，可容納463人進駐，縣長林姿妙今天前往現勘說，若接獲中央指令啟動分區辦公時，請民眾出入配戴口罩並量體溫。
縣府計畫處指出，位於五結鄉的中興文創園區經各項整備作業後，已具備第2辦公處所需要的基礎設施及核心資訊應用。園區有足夠辦公空間，且可結合智慧社區示範應用計畫的備援機房及骨幹光纖網路，透過光纖網路及中華電信網路連接縣府主機房，提供縣府員工進駐使用。
縣府指出，第2辦公處所位於中興文創園區6號、11號及15號等3棟建築物內，規劃使用空間包含服務中心、育成空間及老懂軒展示區，必要時可容納463名同仁進駐。
縣長林姿妙表示，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球擴散恐日益嚴重，若接獲中央流行疫情指揮中心指令啟動分區辦公，屆時請民眾出入縣府或是第2辦公處所時，務必配戴口罩並量測體溫，避免交互感染。
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