基隆議員指產業哀鴻遍野 不只紓困還要有補貼措施

基隆市議會今天召開臨時會，市府報告新冠肺炎疫情相關因應作為，針對承租公有零售市場之1675攤商減租3到4月兩個月的租金，中小企業圓夢貸款等利率調降0.25%紓困。有議員建議，政府不只要紓困，還要有補貼措施，因為現在產業已經哀鴻遍野，供應鏈可能也有斷鏈的危機，要求政府要有輔導措施，協助企業轉型發展。

市政府產發處長林青海針對疫情造成衝擊，市府協助產業的因應作為，他說，市府近來在針對公安消防執行聯合稽查時，發現出號 各場所之民眾確有減少趨勢，且據攤商反映，到市場、夜市消費的民眾也有減少，故針對各產業未來可能發生營運困境，有必要採取因應作為。

林青海表示，市府祭出公有零售市場減租方案，承租公有零售市場之1675攤商減租3到4月兩個月的租金，後續視疫情發展再調整；另外，則是對企業融資紓困，中小企業圓夢貸款不論新貸戶或是原貸戶，利率調降一碼0.25%。

議員鄭文婷說，不只要紓困，還要有補貼措施，因為現在產業已經哀鴻遍野，供應鏈可能也有斷鏈的問題，政府要有有輔導措施。議員莊敬聖說，現在有報關行等也有驚訊出來了，市府要多協助。議員張顥瀚建議，要多協助一般中小企業度過難關。

議員陳薇仲指出，政府可利用此一機會，鼓勵產業轉型，進行一些優惠協助，讓企業跟上數位科技的 方向，但不能違法變相減薪或苛刻勞工。議員鄭愷玲則認為，目前只是針對企業紓困，未見對勞工有何協助，應有補助方案。