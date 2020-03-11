保衛鳳梨人猴大戰 台東小農：只能含淚採收剩的

台東鳳梨進入台灣獼猴最愛吃的吐果階段，布農族小農朱益利這幾天以沖鞭炮進行「鳳梨保衛戰」，但4、500棵的鳳梨果實仍被獼猴拔起，他無奈表示，「吃吧，剩下我再採收」。

近來連續大雨，住在台東縣延平鄉的小農朱益利趕緊前往他的鳳梨田，但鳳梨園不出所料已遭到台灣獼猴「空襲」，4、500棵的鳳梨果實被獼猴拔起。

朱益利今天說，現在是鳳梨剛剛吐出果實的季節，且獼猴最喜歡吃果實下的嫩梗，但沒想到一次就吃那麼多，「好慘，太可憐了，500棵跑不掉」。更沒想到猴群能躲過6隻狗的防線，「太聰明了」。

朱益利說，自己料到猴群昨天會再度「出擊」，因此一大早就準備了沖鞭炮埋伏，果然逮到猴群下山，並用沖鞭炮嚇嚇猴群，「昨天的鳳梨逃過一劫」。

他表示，今天沒下雨，猜測獼猴還是會下山，所以他天未亮就前往鳳梨園，製作沖鞭炮，「早上又碰到猴群，還好我早到，鳳梨又躲過一劫」，之後便設置定時沖鞭炮趕去上班，接下來就聽天由命了。

朱益利指出，白天要上班，只能利用上班前和下班後種田、趕猴子，「猴子能吃多少就盡量吃，我能救多少就救多少」，6隻狗都阻止不了猴群，人又無法24小時待在田裡放鞭炮，因此他也無奈表示，「吃吧、吃吧，我也只好含淚讓你們（猴群）吃了，剩下的我再採收」。

台東縣延平鄉是山地鄉鎮，全鄉農田都在山邊，早期種植雜糧，這10幾年來在鹿野地區農會的輔導下轉種鳳梨。未料飽受台灣獼猴困擾，延平鄉公所這2年編列預算聘僱「驅猴人」，但只能聘用1至2人，無法照顧全鄉農田，再者，猴群出沒時間也很難掌握，因此效果有限。