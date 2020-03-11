基隆市議會開議市長和官員都人口一戴 議員也戴罩質詢

基隆市議會今天上午召開臨時會，將進行10天議程，由議長蔡旺璉主持會議，市長林右昌和市府官員全部都戴上口罩，議員在市政報告質詢時，不少人也戴上口罩發言，但也有的沒有戴上。議長因為主持議會進行，隨時要說話，並沒有戴上口罩。

今天市議員在入口處量額溫，超過37.5度不能進入。議員出席議場，議員席約有一半的人戴上口罩，今天實施新制，每人限發言5分鐘，不少議員不太適應，說到一半被切斷麥克風。官員席的市長林右昌及市府各局處首長則全部都戴上口罩，但衛生局長吳澤誠一開始有戴，後來又拿下未戴，回答時也都沒有戴，但後來才又戴上。

市府針對新冠疫情造成衝擊，市府對產業因應作法進行報告，議員莊榮欽第一個發言，他戴著口罩提問，他指防疫物資缺乏，家長每天為了小孩的口罩去排隊。但隨後言的陳薇仲、王醒之等發言都沒有戴口罩。

基隆市政府表示，健康的人並不一定要戴口罩，今天由各局長首長自主決定要不要戴口罩。議員多表示，戴口罩說話很不方便，有人發言時拿下口罩，坐下來時又戴上。