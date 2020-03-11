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蘭陽檢疫所傳地方有疑慮 宜縣府：加強協助管理

中央社 / 宜蘭縣11日電

110多名滯留中國武漢台人今天搭車抵達宜蘭縣員山鄉蘭陽檢疫所，接受14天隔離檢疫，傳地方人士憂慮安全有問題。宜蘭縣政府表示，將加強協助管理檢疫所，安定民心。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情延燒，第二批滯留武漢台人昨天深夜由中華航空公司專機接回台灣，其中110多名台人今天凌晨4時15分再搭遊覽車前往蘭陽檢疫所，接受14天集中隔離檢疫。

員山鄉長張宜樺表示，地方全力支持並配合中央防疫作為，但這處檢疫所周遭就是人口稠密區及學區，更是供應20萬居民飲用水的水源區，一旦被汙染將危害民眾健康；中央對於蘭陽檢疫所外部周遭的相關配套防疫措施都沒有向地方說明，無法讓附近居民心安，他要對此表達抗議。

宜蘭縣衛生局表示，防疫相關作為應是中央與地方一條心，但此事地方民眾仍有疑慮，還是請中央多方說明，縣府也會加強協助管理蘭陽檢疫所，確保居民安全。

衛生局 疫情 專機

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