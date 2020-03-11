基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

基隆市原有7個戶政事務所，自23日起，正式整併為中正、安樂、七堵3個戶政事務所。市府表示，其他4處改為辦公室，受理民眾相闗業務仍維持原有功能，請民眾注意，主要是內部人力、組織的整併與精簡，服務的內容並沒有變。

基隆市政府民政處指出，原有中正、仁愛、信義戶政事務所整併為中正戶政事務所，仁愛、信義戶所改為仁愛、信義辦公室；原有安樂、中山戶政事務所整併為安樂戶政事務所，中山戶所改為中山辦公室；原有七堵、暖暖戶政事務所整併為七堵戶政事務所，暖暖戶所改為暖暖辦公室。

基隆市政府表示，戶所原來有7個，造成人力的不經濟、不效益，現在很多都電腦化、網路化，根據市府統計，市民使用網路頻率非常高，不一定要臨櫃龐大的人力，很多都可透過網路來申請。

基隆市政府民政處戶政科長李金貴表示，這次主要是內部人力、組織的整併與精簡，服務的內容並沒有變，受理民眾各項業務如申請各項證件、辦理婚登、出生登記等戶政事務所和辦公室的功能都一樣，便民的功能不變。

內政部指出，這次戶所整併包括兩個城市，其中，高雄市將轄內戶所從33個精簡為18個，基隆市則是從7個精簡為3個，內政部及全國各戶、役政機關在20日晚間6時至22日下午3時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新，戶籍謄本網路申辦服務，則將延長暫停服務時間至22日晚間12時。

同時，戶政司全球資訊網暫停提供各項網路申辦服務，其中「謄本類」的網路申辦項目，包括電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本及民眾於便利商店多媒體資訊工作站(KIOSK)申請紙本戶籍謄本等作業，將延長停止服務時間至22日晚間12時；但是，民眾如果需要掛失國民身分證，仍然可以撥打1996專線辦理。