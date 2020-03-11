年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

基隆市經國學院餐旅廚藝管理系畢業的陳垣旭有好手藝，去年參加第12屆年輕廚師精英賽拿下台灣總決賽冠軍。基隆市港西街「遇見你」餐廳延攬他擔任主廚，研發在地食材料理，拿下冠軍的海味燉飯也入菜單。

陳垣旭是新竹人，因為媽媽經營簡餐店，所以對料理有興趣。6歲前他在基隆跟奶奶同住，對基隆有感情，報考經國學院畢業後，曾到基隆長榮桂冠酒店工作，後來轉往北市餐酒館任職。

遇見你餐廳業者「阿榮」在陳垣旭畢業時，就曾找他談合作，但未成局。阿榮說，餐廳過去雇用的廚師，多半勸他「先賺錢，再談理念」，一直無法實現他追求健康飲食的初衷，心想乾脆關店算了。經過多方勸說，去年終於打動陳垣旭，兩人理念相同，加上陳的手藝，讓遇見你餐廳看到願景。

陳垣旭說，既是要做健康飲食，像中餐料理常用的雞粉，店內就絕對不用，同時也少用加工品。食材注重品質，成本自然提高，克服之道是靠手藝吸引消費者上門，並採薄利多銷定價策略，保持業績。

遇見你餐廳位在港西街51號，臨近基隆港西岸旅客服務中心。拿下年輕廚師精英賽台灣冠軍的海味燉飯，也在遇見你餐廳菜單中，相關資料可上官網查詢。