快訊

民眾黨蔡宜芳、張益贍 周刊爆料上摩鐵

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
陳垣旭參加台北國際菩提金廚獎廚藝大賽，拿下國際組金牌。圖／陳垣旭提供
陳垣旭參加台北國際菩提金廚獎廚藝大賽，拿下國際組金牌。圖／陳垣旭提供

基隆市經國學院餐旅廚藝管理系畢業的陳垣旭有好手藝，去年參加第12屆年輕廚師精英賽拿下台灣總決賽冠軍。基隆市港西街「遇見你」餐廳延攬他擔任主廚，研發在地食材料理，拿下冠軍的海味燉飯也入菜單。

陳垣旭是新竹人，因為媽媽經營簡餐店，所以對料理有興趣。6歲前他在基隆跟奶奶同住，對基隆有感情，報考經國學院畢業後，曾到基隆長榮桂冠酒店工作，後來轉往北市餐酒館任職。

遇見你餐廳業者「阿榮」在陳垣旭畢業時，就曾找他談合作，但未成局。阿榮說，餐廳過去雇用的廚師，多半勸他「先賺錢，再談理念」，一直無法實現他追求健康飲食的初衷，心想乾脆關店算了。經過多方勸說，去年終於打動陳垣旭，兩人理念相同，加上陳的手藝，讓遇見你餐廳看到願景。

陳垣旭說，既是要做健康飲食，像中餐料理常用的雞粉，店內就絕對不用，同時也少用加工品。食材注重品質，成本自然提高，克服之道是靠手藝吸引消費者上門，並採薄利多銷定價策略，保持業績。

遇見你餐廳位在港西街51號，臨近基隆港西岸旅客服務中心。拿下年輕廚師精英賽台灣冠軍的海味燉飯，也在遇見你餐廳菜單中，相關資料可上官網查詢。

陳垣旭說，海味燉飯的作法是奶油加熱融化後，加洋蔥炒到金黃，拉著下米粒炒到油亮油亮時，加些白酒、蝦頭高湯，等略收汁再放飛魚卵小炒，最後淋些奶油，放上煎烤好的小卷，灑上烏魚子末，就可端上桌供客人品嘗。

陳垣旭創作的料理海味燉飯。圖／陳垣旭提供
陳垣旭創作的料理海味燉飯。圖／陳垣旭提供
「遇見你」餐廳的菜單。記者邱瑞杰／攝影
「遇見你」餐廳的菜單。記者邱瑞杰／攝影
陳垣旭去年拿下年輕廚師精英賽台灣總決賽冠軍，目前在港西街「遇見你」餐廳擔任主廚。記者邱瑞杰／攝影
陳垣旭去年拿下年輕廚師精英賽台灣總決賽冠軍，目前在港西街「遇見你」餐廳擔任主廚。記者邱瑞杰／攝影
「遇見你」餐廳的菜單。記者邱瑞杰／攝影
「遇見你」餐廳的菜單。記者邱瑞杰／攝影
陳垣旭去年參加第12屆年輕廚師精英賽，拿下台灣總決賽冠軍。圖／陳垣旭提供
陳垣旭去年參加第12屆年輕廚師精英賽，拿下台灣總決賽冠軍。圖／陳垣旭提供

基隆港

延伸閱讀

叫我第一名／冠軍主廚陳垣旭 主打健康飲食

免再跑基隆 汐止機車練習場啟用

基隆防疫 市府異地辦公覓妥3處

研究魚獲大獎保送台大電機 「基隆飛魚」險游進全中運

相關新聞

憂心影響25萬人飲水 宜蘭反對大安埤山採礦

業者申請在宜蘭員山鄉大安埤山區採礦，環保署即將召開環評小組會議，最近發文請相關單位表達意見。宜蘭市公所昨舉行記者會，地方人士齊聲反對，縣府也表達反對立場，擔心礦產開發位於水源頭，恐影響溪北地區25萬人飲水安全。

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

基隆市經國學院餐旅廚藝管理系畢業的陳垣旭有好手藝，去年參加第12屆年輕廚師精英賽拿下台灣總決賽冠軍。基隆市港西街「遇見你...

叫我第一名／冠軍主廚陳垣旭 主打健康飲食

基隆市經國學院餐旅廚藝管理系畢業的陳垣旭有好手藝，去年參加第12屆年輕廚師菁英賽拿下台灣總決賽冠軍，基隆市港西街「遇見你」餐廳延攬他擔任主廚，研發在地食材料理，拿下冠軍的海味燉飯也入菜單。

學生烤披薩 慰醫護人員

國立宜蘭大學學生曾品均昨天與學長林聖翔，開著手工窯烤披薩餐車到陽明大學附設醫院大門口，現烤50個PIZZA送給醫護人員，加油打氣。學生說，台灣對抗疫情做得很好，都是因為背後有這群基層醫護人員默默付出。

旗魚價格跌半 鮪魚季憂外銷 蘇澳、三星減公有零售市場租金

新冠肺炎疫情衝擊蘇澳漁業，蘇澳區漁會總幹事陳春生昨天指出，因餐廳生意滑落，當季旗魚價格幾乎掉一半，更憂心下個月鮪魚季，外銷數量與價格都可能面臨空前危機；疫情衝擊菜市場，生意也減半，蘇澳與三星公所都宣布，減免公有零售市場租金，共體時艱。

小心了！基福公路飆車擾民 警今晚起嚴抓超速、噪音

基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，經常有汽機車飆車，發出砰砰砰嚴重噪音，暖暖居民多方投訴都無法解決...

影／疫情影響 苗栗縣長徐耀昌：大型藝文活動暫緩或停辦

新冠肺炎疫情持續發展，苗栗縣長徐耀昌說，配合中央防疫，縣內目前各種大型藝文活動暫緩或是停辦。忠烈祠每年舉辦春、秋祭，今年...

吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛

立委吳斯懷質詢基隆和平島的台船廠區計畫發展為「國艦國造」潛艦園區，但船塢地下卻被發現疑是西班牙1626年興建的薩爾瓦多城...

書本也要防疫！ 台東圖書館設置除菌機消毒書本

新冠肺炎疫情持續延燒，全國防疫大作戰，就連書本也要防疫，台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書...

想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名

基隆市政府教育處為讓基隆孩子了解在地食材，落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆山海神廚」，同時藉此推廣基隆市在地...

影／噴灑面積更廣防疫 自走式消毒車進駐花蓮肉品市場

為嚴防非洲豬瘟、新冠肺炎病毒在肉品市場內傳播，農委會動植物防疫檢疫局補助46萬元，提供花蓮縣政府購置「自走式消毒車」，比...

鮪魚季將至9成外銷怕賣不出去 漁會總幹事：快救漁民

新冠肺炎疫情衝擊蘇澳漁業，蘇澳區漁會總幹事陳春生今天指出，當季的旗魚豐收，但遇上疫情，餐廳客源大幅減少，旗魚銷路受挫，價...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。