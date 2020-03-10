小心了！基福公路飆車擾民 警今晚起嚴抓超速、噪音

基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，經常有汽機車飆車，發出砰砰砰嚴重噪音，暖暖居民多方投訴都無法解決，議員林旻勳多方反映後，警方購置新設備，今晚起嚴抓超速、噪音，林旻勳說，警方將加強取締，請民眾不要再以身試法，以免受罰。

議員林旻勳說，警察局編列預算82萬元採購「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，已交貨驗收完畢，今晚特別選定基福公路作為首次編排勤務執法地點，之後會以假日夜間優先，就行車速度超過規定及測得噪音超過分貝數的車輛當場舉發。

林旻勳指出，長久以來，一直困擾暖暖居民的汽機車超速及深夜噪音問題，終於有了改善方法，去年審查預算時，他就針對交通隊提出購置測速加噪音的機器表示肯定與支持，他要求第一次值勤務必選在暖暖民眾怨聲載道的基福公路，之後源遠路、東碇路及碇內街等地段也是執勤重點。