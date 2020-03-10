快訊

美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心了！基福公路飆車擾民 警今晚起嚴抓超速、噪音

聯合報 / 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供

基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，經常有汽機車飆車，發出砰砰砰嚴重噪音，暖暖居民多方投訴都無法解決，議員林旻勳多方反映後，警方購置新設備，今晚起嚴抓超速、噪音，林旻勳說，警方將加強取締，請民眾不要再以身試法，以免受罰。

議員林旻勳說，警察局編列預算82萬元採購「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，已交貨驗收完畢，今晚特別選定基福公路作為首次編排勤務執法地點，之後會以假日夜間優先，就行車速度超過規定及測得噪音超過分貝數的車輛當場舉發。

林旻勳指出，長久以來，一直困擾暖暖居民的汽機車超速及深夜噪音問題，終於有了改善方法，去年審查預算時，他就針對交通隊提出購置測速加噪音的機器表示肯定與支持，他要求第一次值勤務必選在暖暖民眾怨聲載道的基福公路，之後源遠路、東碇路及碇內街等地段也是執勤重點。

林旻勳希望未來可以不定時在基隆市各大路口或易肇事地段進行執法，若執行成效不錯，他會在審查預算裡建議可多購置幾台，盼能因此有效嚇阻機汽車深夜噪音問題。

基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供
基福公路飆車擾民今起嚴抓超速、噪音，議員希望飆車退散。圖／議員林旻勳提供

噪音 基隆

延伸閱讀

【超速剋星1】區間測速亂象叢生 真實效果兩派吵翻

區間測速變取締王牌 但用路安全「最佳解答」不是它！

2輛車同框被拍誰超速？ 交通裁決處：關鍵在雷達波範圍

民眾往返注意！ 桃園2區間測速架設完畢月底開拍

相關新聞

影／疫情影響 苗栗縣長徐耀昌：大型藝文活動暫緩或停辦

新冠肺炎疫情持續發展，苗栗縣長徐耀昌說，配合中央防疫，縣內目前各種大型藝文活動暫緩或是停辦。忠烈祠每年舉辦春、秋祭，今年...

小心了！基福公路飆車擾民 警今晚起嚴抓超速、噪音

基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，經常有汽機車飆車，發出砰砰砰嚴重噪音，暖暖居民多方投訴都無法解決...

吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛

立委吳斯懷質詢基隆和平島的台船廠區計畫發展為「國艦國造」潛艦園區，但船塢地下卻被發現疑是西班牙1626年興建的薩爾瓦多城...

書本也要防疫！ 台東圖書館設置除菌機消毒書本

新冠肺炎疫情持續延燒，全國防疫大作戰，就連書本也要防疫，台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書...

想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名

基隆市政府教育處為讓基隆孩子了解在地食材，落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆山海神廚」，同時藉此推廣基隆市在地...

影／噴灑面積更廣防疫 自走式消毒車進駐花蓮肉品市場

為嚴防非洲豬瘟、新冠肺炎病毒在肉品市場內傳播，農委會動植物防疫檢疫局補助46萬元，提供花蓮縣政府購置「自走式消毒車」，比...

鮪魚季將至9成外銷怕賣不出去 漁會總幹事：快救漁民

新冠肺炎疫情衝擊蘇澳漁業，蘇澳區漁會總幹事陳春生今天指出，當季的旗魚豐收，但遇上疫情，餐廳客源大幅減少，旗魚銷路受挫，價...

花蓮青農自行育苗70種 盼成為有機蔬菜育苗場

花蓮二代青農陳柏叡原在台北工作，5年前返鄉跟隨父親陳文富從事有機農業。陳柏叡說，之前在電子產業做技術品管，回來後認為育苗...

影／大學生現烤pizza送暖到醫院 感謝醫護人員辛苦了

「雖然只是大學生，我們能為疫情做些什麼？」宜蘭大學學生曾品均今天與學長開著窯烤披薩餐車到陽大附醫門口，二人現做現烤piz...

影／基隆市因應疫情異地辦公地點找到了 市府人力將編組

基隆市長林右昌今天表示，因應疫情需要，市府異地辦公場所評估3處地點，已擇一處適合地點，目前正進行線路的設置，也要求各科室...

南迴改隧道名稱 森永、草埔2入口掛牌

橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改隧道，因2鄉對公路總局所用的草埔隧道名稱，經多次協調後，上個月25日終於敲定，以一邊一名稱來命名，公路單位日前掛牌。

近20年冬山陸橋要拆 天際線因此也會打開

在宜蘭縣冬山鄉市區的人行陸橋啟用近20年，鄉公所評估發現，使用率低，橋體龐大，影響交通視線，也遮蔽天際線，決定拆除，預計...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

豐原人注意！台中市豐原區國豐路三段這五天封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。