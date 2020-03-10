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小心了！基福公路飆車擾民 警今晚起嚴抓超速、噪音
基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，經常有汽機車飆車，發出砰砰砰嚴重噪音，暖暖居民多方投訴都無法解決，議員林旻勳多方反映後，警方購置新設備，今晚起嚴抓超速、噪音，林旻勳說，警方將加強取締，請民眾不要再以身試法，以免受罰。
議員林旻勳說，警察局編列預算82萬元採購「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，已交貨驗收完畢，今晚特別選定基福公路作為首次編排勤務執法地點，之後會以假日夜間優先，就行車速度超過規定及測得噪音超過分貝數的車輛當場舉發。
林旻勳指出，長久以來，一直困擾暖暖居民的汽機車超速及深夜噪音問題，終於有了改善方法，去年審查預算時，他就針對交通隊提出購置測速加噪音的機器表示肯定與支持，他要求第一次值勤務必選在暖暖民眾怨聲載道的基福公路，之後源遠路、東碇路及碇內街等地段也是執勤重點。
林旻勳希望未來可以不定時在基隆市各大路口或易肇事地段進行執法，若執行成效不錯，他會在審查預算裡建議可多購置幾台，盼能因此有效嚇阻機汽車深夜噪音問題。
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