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影／疫情影響 苗栗縣長徐耀昌：大型藝文活動暫緩或停辦

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情持續發展，苗栗縣長徐耀昌說，配合中央防疫，縣內目前各種大型藝文活動暫緩或是停辦。忠烈祠每年舉辦春、秋祭，今年春祭決議暫緩，與秋季一同合辦，避開疫情擴散、群聚效應。

另外，為維持行政運作，中央流行疫情指揮中心一級開設後，行政院人事行政總處通令各機關部會，做好異地辦公與備援的準備。今有媒體問徐耀昌，縣府有可能會異地辦公嗎？徐耀昌說，目前沒有考慮到這些，疫情一直發展，該預防、假設性都可以討論，僅止於府內討論，如何因應，沒有辦法對外發布，避免造成民眾另類惶恐。

徐耀昌說，前陣子有里長發文稱這裡有從上海回來，搞得沸沸揚揚，結果查出來是感冒、身體不適，送去篩檢是陰性的，也是在居家自主管理，「很多事情不要影射，以訛傳訛，變成假消息」防疫期間避免給行政單位造成困擾。

徐耀昌說，配合中央防疫，縣內目前各種大型藝文活動，暫緩或停辦。忠烈祠每年春、秋祭，今年春祭決議暫緩，與秋祭一同合辦，避開疫情擴散、群聚效應。

徐耀昌說，希望大家共體時艱，配合防疫需要，室內密閉式、人多的空間，盡量減少群聚；至於桐花季婚禮部分，由於桐花季有時間性，至於客委會同意暫緩以後，還要不要辦，就看客委會未來補助情況。

徐耀昌 桐花 新冠肺炎

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