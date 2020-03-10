快訊

武漢第2批包機台商今晚返台 林口檢疫所待命

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩Q＆A看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛。圖／基隆市政府提供
吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛。圖／基隆市政府提供

立委吳斯懷質詢基隆和平島的台船廠區計畫發展為「國艦國造」潛艦園區，但船塢地下卻被發現疑是西班牙1626年興建的薩爾瓦多城遺跡，若開發挖掘將破壞古蹟。基隆市文化局長陳靜萍今天回應表示，這事不要「張飛打岳飛」，和平島考古發現到的諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是在台船基隆廠區外的停車場進行，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，針台灣考古團隊在基隆和平島挖出17世紀西班牙人所建的諸聖教堂等遺跡，經透地雷達偵測後，確定該遺址位在台灣造船公司基隆廠的船塢地下，由於「國艦國造」的潛艦計畫確定交由台船基隆廠執行，未來廠區也將擴建為潛艦園區。雖然官方稱園區啟用後，可望帶來上萬就業機會與地方經濟繁榮，但園區動工勢必破壞聖薩爾瓦多城遺址。

陳靜萍說，對於吳斯懷委員關心的「國艦國造」潛艦計畫，屬台船公司投資與營運事項。這事不要「張飛打岳飛」，目前「大基隆歷史場景」計畫中的和平島考古發現到的諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是全台第一個西班牙時期的遺址出土，但卻是在台船基隆廠區外的停車場進行，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。

陳靜萍表示，根據中研院前階段的研究「聖薩爾瓦多城遺址」，可能在台船廠區內，惟短期內基隆市文化局並無在台船基隆廠內考古發掘之相關計畫，未來會與國家重大計畫互相合作，共取雙贏。

是否會將諸聖教堂指定為遺址或列冊？陳靜萍說，基隆市文化局也正依「文化資產保存法」相關規定，送交審議委員會進行審議。

基隆 潛艦 遺址

延伸閱讀

藍委指潛艦計畫恐破壞遺址 基市府：兩者不違悖

回應吳斯懷 國防部：公布軍機對峙 顯示情報整備成果

回應吳斯懷 行政院：「中華民國台灣」是社會最大共識

聯合報黑白集／吳斯懷的鯰魚效應

相關新聞

鮪魚季將至9成外銷怕賣不出去 漁會總幹事：快救漁民

新冠肺炎疫情衝擊蘇澳漁業，蘇澳區漁會總幹事陳春生今天指出，當季的旗魚豐收，但遇上疫情，餐廳客源大幅減少，旗魚銷路受挫，價...

影／大學生現烤pizza送暖到醫院 感謝醫護人員辛苦了

「雖然只是大學生，我們能為疫情做些什麼？」宜蘭大學學生曾品均今天與學長開著窯烤披薩餐車到陽大附醫門口，二人現做現烤piz...

吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛

立委吳斯懷質詢基隆和平島的台船廠區計畫發展為「國艦國造」潛艦園區，但船塢地下卻被發現疑是西班牙1626年興建的薩爾瓦多城...

書本也要防疫！ 台東圖書館設置除菌機消毒書本

新冠肺炎疫情持續延燒，全國防疫大作戰，就連書本也要防疫，台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書...

想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名

基隆市政府教育處為讓基隆孩子了解在地食材，落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆山海神廚」，同時藉此推廣基隆市在地...

影／噴灑面積更廣防疫 自走式消毒車進駐花蓮肉品市場

為嚴防非洲豬瘟、新冠肺炎病毒在肉品市場內傳播，農委會動植物防疫檢疫局補助46萬元，提供花蓮縣政府購置「自走式消毒車」，比...

花蓮青農自行育苗70種 盼成為有機蔬菜育苗場

花蓮二代青農陳柏叡原在台北工作，5年前返鄉跟隨父親陳文富從事有機農業。陳柏叡說，之前在電子產業做技術品管，回來後認為育苗...

影／基隆市因應疫情異地辦公地點找到了 市府人力將編組

基隆市長林右昌今天表示，因應疫情需要，市府異地辦公場所評估3處地點，已擇一處適合地點，目前正進行線路的設置，也要求各科室...

南迴改隧道名稱 森永、草埔2入口掛牌

橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改隧道，因2鄉對公路總局所用的草埔隧道名稱，經多次協調後，上個月25日終於敲定，以一邊一名稱來命名，公路單位日前掛牌。

近20年冬山陸橋要拆 天際線因此也會打開

在宜蘭縣冬山鄉市區的人行陸橋啟用近20年，鄉公所評估發現，使用率低，橋體龐大，影響交通視線，也遮蔽天際線，決定拆除，預計...

影／為何畫得這麼好？他們為自閉兒的天才解謎

宜蘭縣冬山鄉公所與社團法人宜蘭縣自閉症協會，今天起在鄉公所大廳、A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館舉辦「愛在冬山‧星創藝」畫...

台東廣原小黑熊妹妹Mulas泡水 可愛畫面曝光

台灣黑熊不只很會爬樹，水性還極佳，正在野訓的台東廣原小熊Mulas不僅越來越有自信，還喜歡泡水，自動相機首次拍到台灣黑熊...

熱門新聞

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／棺材本沒了！彰化市老人互助會成員告老人會長

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

豐原人注意！台中市豐原區國豐路三段這五天封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。