吳斯懷憂潛艦園區恐破壞遺址？基市府：不要張飛打岳飛

立委吳斯懷質詢基隆和平島的台船廠區計畫發展為「國艦國造」潛艦園區，但船塢地下卻被發現疑是西班牙1626年興建的薩爾瓦多城遺跡，若開發挖掘將破壞古蹟。基隆市文化局長陳靜萍今天回應表示，這事不要「張飛打岳飛」，和平島考古發現到的諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是在台船基隆廠區外的停車場進行，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，針台灣考古團隊在基隆和平島挖出17世紀西班牙人所建的諸聖教堂等遺跡，經透地雷達偵測後，確定該遺址位在台灣造船公司基隆廠的船塢地下，由於「國艦國造」的潛艦計畫確定交由台船基隆廠執行，未來廠區也將擴建為潛艦園區。雖然官方稱園區啟用後，可望帶來上萬就業機會與地方經濟繁榮，但園區動工勢必破壞聖薩爾瓦多城遺址。

陳靜萍說，對於吳斯懷委員關心的「國艦國造」潛艦計畫，屬台船公司投資與營運事項。這事不要「張飛打岳飛」，目前「大基隆歷史場景」計畫中的和平島考古發現到的諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是全台第一個西班牙時期的遺址出土，但卻是在台船基隆廠區外的停車場進行，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。

陳靜萍表示，根據中研院前階段的研究「聖薩爾瓦多城遺址」，可能在台船廠區內，惟短期內基隆市文化局並無在台船基隆廠內考古發掘之相關計畫，未來會與國家重大計畫互相合作，共取雙贏。

是否會將諸聖教堂指定為遺址或列冊？陳靜萍說，基隆市文化局也正依「文化資產保存法」相關規定，送交審議委員會進行審議。