藍委指潛艦計畫恐破壞遺址 基市府：兩者不違悖
媒體報導，立委吳斯懷指諸聖教堂遺跡確定在台船基隆廠船塢地下，由於潛艦計畫由台船基隆廠執行，動工勢必破壞遺址。基隆市文化局長陳靜萍說，不要張飛打岳飛，兩者不違悖。
聯合新聞網報導，國民黨立委吳斯懷質詢表示，台灣考古團隊在基隆和平島挖出17世紀西班牙人所建的諸聖教堂等遺跡，經透地雷達偵測後，確定該遺址位在台灣造船公司基隆廠的船塢地下。
報導指出，由於「國艦國造」的潛艦計畫確定交由台船基隆廠執行，未來廠區也將擴建為潛艦園區。雖然官方稱園區啟用後，可望帶來上萬就業機會與地方經濟繁榮，但園區動工勢必破壞聖薩爾瓦多城遺址。
「這事不要張飛打岳飛」，陳靜萍下午表示，目前「大基隆歷史場景」計畫中和平島考古發現到的諸聖教堂基座殘跡、人骨遺骸等，是全台第一個西班牙時期遺址出土，卻是在台船基隆廠區外的停車場進行，而潛艦園區的計畫是利用目前台船廠內的閒置國有空間進行再利用，兩者並不相違悖。
陳靜萍說，根據中央研究院前階段的研究，「聖薩爾瓦多城遺址」可能在台船廠區內，但短期內基隆市文化局並無在台船基隆廠內考古發掘相關計畫，未來會與國家重大計畫互相合作，共取雙贏。
至於是否會將諸聖教堂指定為遺址或列冊，陳靜萍指出，基隆市文化局正依「文化資產保存法」相關規定，送交審議委員會進行審議。
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