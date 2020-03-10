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愛心企業捐贈耳溫槍 添補花蓮校園社區防疫設備

中央社 / 花蓮縣10日電

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情擴大，花蓮勝安宮獲信眾愛心捐贈1400支耳溫槍，廟方優先提供給縣教育處、吉安鄉公所，添補校園及社區防疫設備。

位於吉安鄉的花蓮勝安宮，主祀王母娘娘，是花蓮知名廟宇，平日香火鼎盛，信徒遍佈全台，也是政治人物來訪花蓮的必踩點。

主委黃永裕說，這批耳溫槍來自台中捷采印刷公司捐贈，公司老闆為王母娘娘的信眾，考量花蓮資源不足，決定捐贈1400支耳溫槍由廟方代為轉贈給需要的單位。

勝安宮總幹事田後隆接受中央社記者採訪表示，經廟方考量，校園及社區需求量大，今天優先捐贈給教育處及吉安鄉公所，剩下的300支則會以民間單位為捐贈目標，目前還未確定。

花蓮縣政府表示，縣內102所國中小學，現有額耳溫槍平均大校4班1支、小校3班1支。由於目前很難買到額耳溫槍，這次收到600支耳溫槍有如及時雨，可補足校園防疫不足，讓大校平均每班1支、小校每1至2班1支。

吉安鄉長游淑貞表示，這次獲贈的耳溫槍將搭配鄉公所購買的酒精棉片，發放給村幹事、村長、社區發展協會及志工團體，運用在社區關懷、福利邊緣戶及弱勢家庭訪視使用，加強公共衛生觀念。

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