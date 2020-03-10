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食蟹獴頻傳進入社區 專家：原因不解

中央社 / 台東縣10日電

3隻食蟹獴連續幾天出現在台東縣卑南鄉住宅區。卑南鄉公所獸醫吳子和說，這些食蟹獴不像染狂犬病，為何接近人群讓人不解。

台東縣卑南鄉太平村廖姓女子最近在自己家旁的農地連續幾天發現食蟹獴活動，擔心是否感染狂犬病，通知卑南鄉公所獸醫、前台東家畜疾病防治所長吳子和。

吳子和表示，食蟹獴俗名又稱棕簑貓，分布於低海拔至中海拔山區森林之溪流附近，為珍貴稀有野生動物，很好奇在平地民眾住宅旁農地竟然發現牠們，這3隻食蟹獴每到傍晚就會出現覓食，看起來相當健壯，不像感染狂犬病，是否意謂著生態改變，讓人不解。

另外，鹿野鄉永安國小校長溫上德在二二八連續假日結束後，也在校園內發現1隻死亡食蟹獴，旁邊有鮮血，研判可能遭到學校的雞或是野狗攻擊死亡，學校距離溪流和山區都有很長的一段距離，不解為何學校會出現食蟹獴。

依台灣國家公園資料提供，食蟹獴體長約36到47公分，尾長約16到28公分，因喜食螃蟹而得名，牠的頭部細長、吻端突出、體型修長具流線型且略為膨大，四肢細短為暗褐色，各具5趾，趾間略有呈現新月形的蹼；嘴角至臉頰有一道明顯的白色鬃毛，因外形像披著一件簑衣，故俗稱棕簑貓。

狂犬病 台東 獸醫

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