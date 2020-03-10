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書本也要防疫！ 台東圖書館設置除菌機消毒書本

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
除菌機採用紫外線消毒，書籍內外頁都能消毒。記者尤聰光／攝影
除菌機採用紫外線消毒，書籍內外頁都能消毒。記者尤聰光／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，全國防疫大作戰，就連書本也要防疫，台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書更放心。

文化處圖書館管理科長謝良英表示，除菌機採用紫外線消毒，書籍內外頁都能消毒，提供給民眾借書或還書時來免費使用。

她說，除菌機使用簡單，只要把書放入機內，依操作模式按鍵，就會自動消毒，一台除菌機可以放入3本書籍，1分鐘就可完成消毒。

民眾閱讀書籍，手部及口沫都會接觸到書本內、外頁面，如果沒有消毒，書籍有可能就成為傳遞病毒的媒介，因此，書籍防疫很重要。

謝良英表示，防疫期間，也鼓勵民眾借閱使用電子書籍，只要申請借閱證，就能透過電腦或智慧型手機借閱館內1224冊電子書，甚至到國立公共資訊圖書館借閱3萬多冊電子書。

縣立圖書館在疫情爆發前就購置一台除菌機，但疫情發報後，發現民眾使用率高，館方再增設一台便民使用，另也備自動借、還機，減少非必要接觸。

除了縣立圖書館，台東大學圖書館也設置相同設備消毒書籍，並提供自動酒精噴霧機給出入學生消毒。至於鄉立圖書館雖沒相關設備，但也定期消毒、開窗通風及入館量體溫防疫。

一台除菌機可以放入3本書籍，1分鐘就可完成消毒。記者尤聰光／攝影
一台除菌機可以放入3本書籍，1分鐘就可完成消毒。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書更放心。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館設置2部除菌機，1分鐘就能消毒搞定，讓民眾借書看書更放心。記者尤聰光／攝影

圖書館 疫情 電子書

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