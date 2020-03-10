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想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名。記者游明煌／攝影
想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名。記者游明煌／攝影

基隆市政府教育處為讓基隆孩子了解在地食材，落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆山海神廚」，同時藉此推廣基隆市在地特色農產品，所有比賽的食材都由基隆區漁會、基隆市農會提供，料理比賽即日起至3月底止報名，將在6月6日在七堵國小舉辦。

魅力基隆山海神廚賽，主要運用在地食材小卷與綠竹筍作為料理主題，讓學生從認識食材，了解食材特性，並透過設計菜單直到產出一道美味的佳餚，讓學生們體驗從產地到餐桌，親手料理出一道健康菜餚。

教育處長林祝里指出，除了維持去年原有高中職、國中、國小組別，今年擴大增加師生組與校廚組，讓學校裡的每一個成員，都能有機會參加。此外，校廚是學生營養午餐的舵手，在推動營養午餐所扮演的角色是格外重要，因此今年也再加入校廚組，讓校廚們展現手藝。

市長林右昌說，市府舉辦這項活動，一來是讓小朋友認識基隆的食材、認識在地風土，其次親子組讓爸爸媽媽與小孩合作進行料理創新，今年又加上學校的師生及校廚，更重要的是與在地的農漁會合作行銷特色農漁產品，是一項跨局處的活動，雖然活動是在6月間，又是在戶外，但市府仍會做好相關的防疫準備。

線上報名網址：https: //forms.gle/aJkeV1AiK1656Cqt8，即日起至3月底止，每組參賽選手，將評選出金牌、銀牌、銅牌主廚各一隊，可分別獲得 5000元、3000元、1000元等值禮券及獎狀，入選決賽隊伍均可獲得農漁會聯合贊助提供的300元等值伴手禮一份。

想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名。記者游明煌／攝影
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想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名。記者游明煌／攝影
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想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名。記者游明煌／攝影
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基隆 營養午餐 食農

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