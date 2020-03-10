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影／噴灑面積更廣防疫 自走式消毒車進駐花蓮肉品市場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「自走式消毒車」可在豬舍周邊噴藥消毒，節省人力。記者王思慧／攝影
「自走式消毒車」可在豬舍周邊噴藥消毒，節省人力。記者王思慧／攝影

為嚴防非洲豬瘟新冠肺炎病毒在肉品市場內傳播，農委會動植物防疫檢疫局補助46萬元，提供花蓮縣政府購置「自走式消毒車」，比起定點消毒，車輛後面有數十個噴頭，噴灑面積更廣，可節省人力。目前已投入花蓮縣農產運銷公司使用，加強場區消毒工作，噴霧消毒防疫更完備。

花蓮縣農產運銷公司總經理林連明說，農產運銷公司前身為肉品市場，很多地區的養豬戶將豬隻運進來，豬隻進入肉品市場後會有1、2小時集中管理，擔心會有細菌病毒交叉感染，每天都要做消毒。現在有消毒車，可在豬舍周邊噴藥消毒，節省人力。

花蓮縣動植物防疫所動植物鑑定股長黃培峻表示，針對肉品市場只要進來運務車輛，一定會做過清洗、消毒動作後才能出場；在肉品市場休市期間，也會擴大所有廠區消毒。自走消毒車專門場區消毒，因為速度跟噴霧量可調控，就可針對廠區大範圍或是小區塊都可以做調控消毒方式，全廠噴霧消毒做得更全面徹底。

黃培峻說，原本廠區就有自走式消毒車，但因老舊目前無法使用，這次特別跟防檢局申請經費獲准採購新式消毒車，只要一個人就可以操作，可取代過去一個人背負式、單一噴頭小範圍噴灑。

非洲豬瘟、新冠肺炎疫情接連而來，對肉品市場有何影響？林連明指出，由於疫情關係很多國家禁止進口豬肉，台灣豬隻產量過剩，在豬肉交易量上，每天交易頭數都在銳減，平常350頭至400頭是平常的交易量，現在掉到320頭，假日在360左右，若未來掉到300頭以下，管理、勞務等方面費用就會入不敷出。

價錢也從過年後就開始銳減，目前已掉到59元多，上周六平均價是60.7元，對養豬戶來講損失量非常大，若沒有到65元，他們很難維持養殖的成本。

林連明說，現在西部已醞釀要抗爭，要求農委會救濟，依個人在市場上的經驗，政府應該要開導全國的養豬戶盡量銳減飼養豬隻。面對目前的養豬數量，政府應保證價格收購，做急凍處理，等到市場各方面變化後，再來做市場的調整。

自走式消毒車進駐花蓮肉品市場，噴灑面積更廣，加強防疫。記者王思慧／攝影
自走式消毒車進駐花蓮肉品市場，噴灑面積更廣，加強防疫。記者王思慧／攝影
「自走式消毒車」比起定點消毒，車輛後面有數十個噴頭，噴灑面積更廣，可節省人力。記者王思慧／攝影
「自走式消毒車」比起定點消毒，車輛後面有數十個噴頭，噴灑面積更廣，可節省人力。記者王思慧／攝影

肉品 非洲豬瘟 新冠肺炎

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