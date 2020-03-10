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鮪魚季將至9成外銷怕賣不出去 漁會總幹事：快救漁民
新冠肺炎疫情衝擊蘇澳漁業，蘇澳區漁會總幹事陳春生今天指出，當季的旗魚豐收，但遇上疫情，餐廳客源大幅減少，旗魚銷路受挫，價格滑落，往年每公斤拍賣價動輒110元到120元，但現在只有50元到60元，價格幾乎掉了快一半，平均滑落40%，漁民苦不堪言。
陳春生更擔憂的是，旗魚季到4月，4月中旬後是2個月的鮪魚季，鮪魚有9成是外銷，主要國家是日本、美國，尤其是日本最多，達一半以上，但日本一樣受到疫情影響，銷售量銳減，漁民出海捕鮪，萬一貨出不去、銷不出去，那可是很可怕的災難，因為若說企業有倒閉潮，如果漁民捕了魚賣不出去，一樣可能會出現「棄船潮」，政府得未雨綢繆，趕快設法救救漁民。
陳春生表示，蘇澳旗魚產季是從農曆過年後到3月底、4月初，生鮮加冷凍的總產值上億元，以內銷為主，除消費者自購，由餐廳買來料理，但因疫情，餐廳生意差，連帶使旗魚銷售與價格都嚴重受挫，「促銷或加工！」陳春生建議政府應該協助。
而蘇澳一年鮪魚總產值可達3億，汛期從4月中旬至6月中旬，約兩個月，遇上疫情衝擊，陳春生憂心忡忡表示，主要是外銷日本，但日本因疫情，市場銷售也不好，是否能擴大外銷的國家，加強國內的消費促銷。
陳春生認為，鮪魚季來，漁民一定會趁機一拚，不可能禁止他們出海作業，但令人憂心的是，萬一漁民出海去捕鮪魚，回來價格低，賣不好價錢，賺到的錢，連成本都不夠，支付船員及外籍漁工的薪水都堪慮，會不會造成「棄船潮」？
因此，陳春生建議， 除魚貨促銷外，政府可否有對漁民及漁工有相關的補貼，在這非常時刻，未雨綢繆，避免漁業受到無可挽回的損失。
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