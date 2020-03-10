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花蓮青農自行育苗70種 盼成為有機蔬菜育苗場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮二代青農陳柏叡（中）現在育苗已多達6、70種，有機農產品深受民眾喜愛，父親陳文富（左）支持兒子做法，農糧署東區分署長陳昌岑（右）也表揚青農用創新思維運用在農業上。記者王思慧／攝影
花蓮二代青農陳柏叡（中）現在育苗已多達6、70種，有機農產品深受民眾喜愛，父親陳文富（左）支持兒子做法，農糧署東區分署長陳昌岑（右）也表揚青農用創新思維運用在農業上。記者王思慧／攝影

花蓮二代青農陳柏叡原在台北工作，5年前返鄉跟隨父親陳文富從事有機農業。陳柏叡說，之前在電子產業做技術品管，回來後認為育苗可以自己來做，說服父親後，儘管期間失敗了一段時間，現在育苗有7、80種，可供應自家8成的種苗需求，希望能成為花蓮第一家有機蔬菜育苗場。

32歲陳柏叡表示，父子倆都是牛脾氣，不過父親都會放手讓自己試試看，回來後發現每年要花3、40萬元向育苗場購買苗種，「覺得這個錢自己來賺好了」，便開始著手育苗。儘管期間失敗了1、2年，不過3年前開始跟育苗場學習，老師不吝嗇傳授「功夫」，再跟農改場學習如何把苗種轉成有機農產品。現在育苗已多達6、70種，其中有8成是培養在自家2樓的倉庫，甚至為了育苗還做了育苗專用的電梯

陳文富說，農業需要新的一代接手，不然自己70幾歲體力不如從前，現在兒子願意回鄉，就從旁協助，不敢給他很大的壓力。我們家是一條龍，從生產到銷售都有在做，年輕人有想法不反對，希望看清楚現實的一面，才有辦法維持生計。

陳柏叡指出，在6、70種育苗中，市場最受歡迎的是芥藍菜、高麗菜和蘆筍等；認為現在最難突破的是青花類蔬菜，只能發育7成左右，原因是需要藥劑催養，但有違有機的原則，相信一定有不用藥的方法，只是農忙還沒有時間試驗。

「品管很重要」陳柏叡說，以前在電子產業做技術品管，先找工人教導怎麼耕種，並要求品質管理，賣出去前先自問可否接受這樣的農產品，才有高品質產品給客人。由於周邊不一定都是有機田，都會拜託其他農友噴藥時噴頭壓低一點，也會把一些有點損傷、還能吃的農產品送給鄰居「搏感情」，久而久之他們也會發現有機農業不錯，漸漸周邊有機田就會愈來愈多。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，有機蔬菜面積花蓮有392.5公頃，是全台最大，希望年輕一代回來後，可以用不同的思維經營農業，像陳柏叡將專業品管運用在農業上，用機械化取代人力，更有效率生產，這樣的思維讓大家看到農業是進步的產業。

花蓮青農陳柏叡育苗已多達6、70種，其中有8成是培養在自家2樓的倉庫。記者王思慧／攝影
花蓮青農陳柏叡育苗已多達6、70種，其中有8成是培養在自家2樓的倉庫。記者王思慧／攝影
花蓮二代青農陳柏叡（左三）學習育苗技術，父親陳文富（左二）從反對到支持，今天展示有機蔬菜成果。記者王思慧／攝影
花蓮二代青農陳柏叡（左三）學習育苗技術，父親陳文富（左二）從反對到支持，今天展示有機蔬菜成果。記者王思慧／攝影

青農 電梯

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