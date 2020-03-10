影／大學生現烤pizza送暖到醫院 感謝醫護人員辛苦了

「雖然只是大學生，我們能為疫情做些什麼？」宜蘭大學學生曾品均今天與學長開著窯烤披薩餐車到陽大附醫門口，二人現做現烤pizza送給醫護人員免費嘗，感謝他們在疫情期間辛苦付出；大家利用時間吃著剛出爐的pizza，暖心暖胃，感謝年輕人的熱情與關懷。

國立宜蘭大學園藝系三年級學生曾品均與剛當完兵的學長林聖翔，兩人經營手工窯烤披薩有2年多時間，利用課餘及放假在宜蘭市健康路開了一家1997小店，大多以外送為主，看到之前曾有網路外送公司拒絕送餐到醫院急診室，很感慨，於是透過認識醫院的人連繫同意，今天下午開著餐車到醫院門口。

其實，這二位學生也可以選擇外送pizza到醫院，但總覺得pizza要現烤出爐才好吃，前後做了50個，現場香味四溢。曾品均說，台灣對抗疫情做得很好，這場長期抗戰都是因為有基層醫護人員的默默付出，2人能做的就是送pizza、溫暖與愛心，希望他們能夠感受到。