影／基隆市因應疫情異地辦公地點找到了 市府人力將編組

基隆市長林右昌今天表示，因應疫情需要，市府異地辦公場所評估3處地點，已擇一處適合地點，目前正進行線路的設置，也要求各科室做好人的的編組工作，萬一有需要可立即啟動，但目前不便公布地點。

被問到市長萬一如果需要居家隔離時怎麼辦？林右昌說，市府本來就有應變機制，市長也有業務替代，副市長會替代，如果有狀況，會採取異地辦公，不會有正副首長都發生狀況的情形，會做提前的布設。目前異地辦公場所已評估3處地點，目前正進行線路的設置，也要求各科室做好人的的編組工作，萬一有需要可立即啟動。

林右昌指出，有的國家蔓延速度相當快，不知發生什麼狀況，感覺上警覺性沒有很高，防疫並未像台灣這麼落實，台灣疫情狀況控制相當穩定，目前基隆還是零確診，不管是基家檢疫、居家隔離等採檢都是陰性，基本上會做好準備，應該就可確保大家的健康安全，他也已盡量避免去參加大型活動，或者進出人比較多的宴會或餐廳的地方。

衛生局長吳澤誠針對基隆市疫情說明，基隆市累計通報新冠肺炎個案45例，其中43例排除，1例1採陰，2採送驗中，1例1採送驗中，43人出院，2人住院中。居家隔離目前列管3人，皆無不適症狀，71人已結案。居家檢疫目前列管141人。

衛生局也擬訂「基隆市因應COVID-19疫情主辦單位執行辦理活動/集會時自主檢核表」，請各單位在執行辦理活動/集會之前，先針對活動參加者的資訊、活動場地等進行評估，若評估後認為有較高風險，建議延期或取消，或改以其他方式辦理；若決定辦理，也必須訂定防疫應變計畫，並落實相關防疫準備與措施。

衛生局擬定的自主檢核表，市府除了將發給各相關機關單位之外，也會在近期內提供給民間社團，讓大家在規畫或舉辦活動時，能夠進行自我風險評估與檢核。