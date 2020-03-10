做重要級人物不做「重量級」人物 林右昌49歲生日願望
基隆市長林右昌今天49歲生日，原本打算低調過，但市府人員在市務會議後記者會為市長準備生日蛋糕，他許兩個願望，第二個願望是做「重要級人物」，不做「重量級」人物。
林右昌笑說，他本來就沒在過生日，他的願望就是接下來要繼續努力，讓基隆變得更讚、更好。林右昌許2個願望，第一個是基隆市「要錢有錢，要地有地，市政昌隆一定行」，第二個願望是做「重要級人物」，不做「重量級」人物。
受到新冠肺炎影響，林右昌切完蛋糕沒有吹蠟燭，改用手搧風方式熄滅燭火。林右昌被媒體問到去年跑年時許下的減重的願望，何時要兌現，林右昌說，現在是防疫期間，一切等疫情過了再說。
去年林右昌「還我三浦春馬計畫」，3個月成功減重10公斤後，在跨年晚會上，他說要在4個月內再減10公斤，主要是因為他看到一段影片，蔡阿嘎看了10個人的照片，竟猜不出其中1個人是他，他因此許下新目標，再減10公斤後，去上蔡阿嘎的節目。
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