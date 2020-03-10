近20年冬山陸橋要拆 天際線因此也會打開

在宜蘭縣冬山鄉市區的人行陸橋啟用近20年，鄉公所評估發現，使用率低，橋體龐大，影響交通視線，也遮蔽天際線，決定拆除，預計本月13日起施工，拆除後，市區景觀與視野將煥然一新與更為開闊。

鄉公所今天指出，人行陸橋位在冬山鄉香南路與冬山路一段口，即冬山國中校園正前方，民國90年興建啟動至今，接近20年，當年興建，跨越省道，主要是考量居民與學生通過馬路的安全性，不過，興建多年，隨著時代轉變，使用率卻低。

「人行陸橋高，為難老人家。」更有居民反映，通過馬路有人行道，等個紅綠燈就通過，平面交通，方便快捷，誰還會為了過個馬路爬上爬下。

同時，人行陸橋橋體大，跨越在市區道路，有時會阻礙到交通視線，天際線被遮蔽，看起擁擠有壓力，也發現，人行陸橋因少人用，容易成為治安死角，鄉公所希望配合整體規畫，更能符合現代化城市風貌，因此，多方評估後，決定拆除。

鄉公所表示，人行陸橋拆除預計本月（3月）13日到3月15日執行，一連3天，陸橋封閉，施工機具今天都已經進駐，相關工程防護網等，也陸續架設，施工期間，改走交通替代路線。