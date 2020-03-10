影／為何畫得這麼好？他們為自閉兒的天才解謎

宜蘭縣冬山鄉公所與社團法人宜蘭縣自閉症協會，今天起在鄉公所大廳、A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館舉辦「愛在冬山‧星創藝」畫展，展期到4月26日止。

宜蘭縣自閉症協會理事長陳惠玲指出，在一般人的眼中，自閉症患者的行為也許是很不可理喻的，不斷地重複著同樣的行為、無法與人溝通、莫名其妙的尖叫、抗拒肢體的碰觸，但心思細密及獨特，有異於常人的優點，在電腦、音樂或繪畫等方面的才能更令人刮目相看。

「我們像『乩童』、『桌頭』一樣，常常要為他們的莫名舉止，還有驚人的天分解謎。」陳惠玲說，協會為支持一群有美術天分孩子，每年開辦藝術療癒專班，聘請邱憲章老師、楊婕軒老師陪伴訓練，從陌生到了解，因材施教，從靜物、花卉到動物，一件件藝術品背後，都有著令人讚賞的突破與進步。

陳惠玲口中自我形容的「乩童」、「桌頭」指的是民間信仰，「乩童」因被神明附身，用肢體語言或口出語言，或文字圖形，沒法理解，由「桌頭」「即席翻譯」。

陳惠玲說，這些孩子或許不像一般的孩子能夠適當表達自己，但他們的心中其實是有許多想法，希望透過展現的畫作，喚起社會大眾對自閉症孩童有更多的認識、了解、支持以及協助。