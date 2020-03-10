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台東廣原小黑熊妹妹Mulas泡水 可愛畫面曝光
台灣黑熊不只很會爬樹，水性還極佳，正在野訓的台東廣原小熊Mulas不僅越來越有自信，還喜歡泡水，自動相機首次拍到台灣黑熊野外泡水的珍貴畫面。
林務局台東林管處表示，台東這幾天天氣炎熱，在野訓場內的Mulas雖然天天躲在樹蔭下，但還是不敵燠熱，跑去較沒有遮蔽物的水池邊活動。Mulas剛開始也是小心翼翼地接近水池邊，快速地喝幾口水就跑了，不敢多做停留。
大水池讓Mulas可以全身泡在水池內，順便連頭都一起塞進水裡，上岸後還不忘在鏡頭前把水甩乾淨，再悠悠地走出鏡頭外。
隨著Mulas逐漸熟悉野訓場的環境，似乎也提升了自信心，雖然在非必要的情況下仍然不常走出森林，但在水池旁停留的時間也逐漸提高了，如此謹慎的行為也是照養人員樂見的。
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