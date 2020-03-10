獼猴鯉魚山稱王擾安寧 台東縣府設籠誘捕

台東市知名景點鯉魚山，台灣獼猴盤據不僅騷擾行人且和野狗衝突，經常抓小狗把玩，然後將小狗活活餓死，影響附近住家安寧，經民眾投訴請求協助，台東縣政府設籠誘捕。

台東縣政府農業處畜產保育科人員昨天到鯉魚山設置誘捕籠誘捕，希望順利將獼猴捕捉後節育送往鄉下林道。

畜保科長饒和奇今天表示，在鯉魚山靠近長沙國宅的邊坡設置3個獼猴誘捕籠，籠內放置猴子愛吃的香蕉，並用鐵鍊固定籠子，由於獼猴非常聰明入籠後會用力搖晃籠子試圖找出口逃出，因此固定。

饒和奇表示，之前有7隻猴子遊蕩山區，經常與附近犬隻水火不容，半夜不時發生衝突，造成犬吠聲四起，影響居家安寧；再者，獼猴生性活潑好動，經常在清晨攀爬躍入長沙國宅，奔跑、嬉戲讓居民恐慌，並且影響居家生活品質。

當地里長陳嬰表示，經常接到里民電話投訴獼猴騷擾，可是這些獼猴實在太聰敏，警覺性高不易誘捕。

饒和奇呼籲，民眾千萬不要再餵食猴子、野狗，讓鯉魚山恢復原本的生態，居民可以住得安寧、民眾也可以安心上山運動健身。