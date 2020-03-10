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礦產開發影響宜蘭25萬人飲水安全 地方揚言誓死反對
備受關注的永侒實業在宜蘭員山鄉大安埤山採礦申請案，環保署為了召開第二次環評小組會議，最近發文請各相關單位表達意見。宜蘭市公所今天召開記者會，與地方人士齊聲反對，尤其礦產開發位於水源頭，影響溪北地區25萬人飲水安全，誓死反對到底。
市長江聰淵表示，礦產開發地點位於員山鄉內城村及中華村山區，屬於宜蘭溪北地區重要的水源頭，加上宜蘭地區沒有水庫，整個溪北民眾所有用水都仰解地面水與淺層地下水，一旦開放在水源地開礦所帶來的汗染、對水源涵養的衝擊，將威脅溪北地區25萬人民的飲水安全，同時也破壞觀光。
為了守護民眾有良好的水質環境及為了下一代的永續經營，宜蘭市公所昨天已正式去文給環保署，請中央傾聽民眾「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」的訴求，「退回」永侒實業的礦業開發案。
環保署徵詢各界意見的公文也給了縣政府，縣環保局表示，此案會對環境、空汙、水汙及動植物生態環境造成影響，確實不宜開發，環保局今天與北區環保大隊稽查人員針對民眾陳情水汙染，前往礦場展開勘查。
縣議員陳俊宇在記者會呼籲縣長林姿妙明確表達自己的意見，尤其對於水土保持這部分，更要嚴加把關。縣政府表示，幾個月前林縣長已經參與地方發起的連署，明確表達反對立場。
去年9月中華社區、內城社區等單位發起組成「護水源反開礦行動聯盟」，宜蘭政治人物幾乎都簽名連署，連署活動在短短時間內獲得4、5萬人支持。第一次環評小組會議駁回申請案，全案在選舉期間沒有動靜，但業者最近似有整地跡象，造成當地眾恐慌，第二次環評預計本月底或下月初召開。
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