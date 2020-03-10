台灣黑熊不僅上樹還下水 廣原小熊泡水畫面曝光

目前正在接受野訓的廣原小熊，不僅越來越有自信，還喜歡「泡湯」，自動相機首次拍到台灣黑熊野外泡水的珍貴畫面。

去年7月底和熊媽媽走失的廣原小熊Mulas，從原來的4公斤長胖到超過33.5公斤，2月12日回到台東進行第2階段的野外訓練，預計今年5月可以野放回森林。

熊妹妹Mulas野訓的情況相當好，林務局台東林管處表示，Mulas逐漸熟悉野訓環境，似乎也提升了自信心，雖然在非必要的情況下仍然不常走出森林，但這幾天都會出現。

台東林管處表示，在這波寒流前，台東的天氣其實很炎熱，在野訓場內的Mulas雖然天天躲在樹蔭下，但還是不敵燠熱，跑去較沒有遮蔽物的水池邊活動。剛開始還是小心翼翼地接近水池邊，快速地喝幾口水就跑了，不敢多做停留。

後來越來越有信心，在水池旁停留的時間也逐漸提高了，如此謹慎的行為也是照養人員樂見的。

照養員說，自動相機拍到Mulas下水池泡水的罕見珍貴畫面，Mulas會全身泡在水池內，順便連頭都一起塞進水裡，上岸後還不忘在鏡頭前把水甩乾淨，再悠悠地走出鏡頭外，這是台灣黑熊野外泡水畫面首次曝光。