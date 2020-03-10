衛福部台東醫院消毒高標準 讓醫護及民眾安心
新冠肺炎疫情持續發展，衛福部台東醫院的環境每天消毒全面性，包括民眾經常停留或接觸的病房、診間、檢驗室、洗衣間、電梯車廂、樓梯間等等一律消毒，讓醫護人員及民眾安心。
部東醫院總務室主任王敏釗說，鑒於SARS病毒在醫療院所傳播是起源於一位洗衣工的前車之鑑，因此，從１月份起醫院每天加強清潔人員進出的雜物間、器材室和各式手推車的消毒，要求符合規定環境防治。
「當了媽媽真的會特別關心BABY的清潔消毒，我是用這樣的心態在院區消毒。」承辦消毒業務的員工張桂華說，她用媽媽的心態評估民眾就診的流程，對接觸密度高的候診座椅、醫護經常使用的活動隔簾、員工廁所甚至護理師更衣間都考慮消毒。
張桂華透露，現在疫情延燒，他們幾乎每天消毒，在單數月採全院消毒，頻率達到以往的兩倍，消毒工作甚至連院外的排水溝渠都投放氯錠抑制細菌，頂樓的冷卻和飲用水塔也同步清潔。
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