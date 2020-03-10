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攤商生意從未如此慘 蘇澳公有市場減免3個月租金

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
因新冠肺炎疫情持續升溫，逛傳統市場大幅減少，攤商們叫苦連連，蘇澳零售市場要免收租金3個月。記者羅建旺／攝影
因新冠肺炎疫情持續升溫，逛傳統市場大幅減少，攤商們叫苦連連，蘇澳零售市場要免收租金3個月。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣蘇澳鎮公有零售市場，因疫情衝擊，生意冷清，攤商向鎮公所陳情叫苦：「向鎮公所承租攤位2、30年以來，生意從未有如此慘淡！」

對此，蘇澳鎮長李明哲因應疫情衝擊，與攤商共體時艱，決定自今年3月至5月止、為期3個月免收租金。

蘇澳鎮公所今天指出，蘇澳鎮有中原、新馬等兩處的公有零售市場，合計52攤，每月租金為1500元至2400元，攤商近日向蘇澳鎮公所陳情，希望公所能採取紓困措施因應、以減少衝擊。

鎮公所發現，因新冠肺炎疫情持續升溫，造成民眾對於傳統市場消費恐慌，逛市場的民眾大幅減少，攤商們叫苦連連，且疫情有不斷升高的趨勢，至今仍無法確定何時能平息恢復正常。

蘇澳鎮長李明哲體恤攤商們平日經營不易，為了降低傳統市場消費人口減少衝擊，因此減免市場租金，以紓解攤商經營壓力。

同時，李明哲表示，減免3個月租金，並且配合宜蘭縣政府，加強市場環境清潔及消毒工作，做好防疫措施，重視攤位清潔與環境衛生，降低消費大眾疑慮，提振市場買儘早恢復往日商機。

蘇澳 疫情 李明哲

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