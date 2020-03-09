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不受疫情影響 台東老人共學共食如常舉行

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供

新冠肺炎疫情持績延燒，但為了照顧縣內逾萬名老人，分布台東縣各鄉鎮的公、私文化健康站、老人日託中心、和親堂、聚福食堂等場所的老人老人共學共餐照常，但場所會定期消毒，人員進出要量體溫，有發燒症狀者禁入。

台東縣政府社會處長曹劍秋表示，照顧老人的福利不會因疫情中斷，特別是能看到老人家出席活動是好事，老人家留在家裡，反而讓人不放心。他說，縣內老人共學或共餐場所，都會每天消毒，人員出入也會量體溫。

台東縣政府社會處表示，目前全縣社區關懷據點有75處、老人聚福食堂有10處、老幼共學的合親堂1處；另台東縣原住民行政處推動的部落文化健皮站有79站，加上政府委辦民營的老人日託中心，供應縣內逾萬老人共餐。

台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供
台東縣內包括台東市區的和親堂在內的老人共學共食場所，不受疫情影響，仍持續供餐及舉辦藝文活動，讓老人家就近聯誼。圖／社團法人臺東縣弱勢者關懷協會提供

台東 疫情 新冠肺炎

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