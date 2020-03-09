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守護珍貴林木 台東6天逮3隻山老鼠

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
關山警分局結合台東林管處、森林警察隊4日在台9線省道叔查獲竊取溪床漂流木案。圖／關山警局提供
關山警分局結合台東林管處、森林警察隊4日在台9線省道叔查獲竊取溪床漂流木案。圖／關山警局提供

台東警察局關山分局轄內中央及海岸山脈，山林占轄區總面積85%，為防山老鼠竊取國家森林資材，確保水，關山警分局積極結合林務局台東林管處查緝盜伐林木與竊取溪床上的漂流木案，從4日至今天，6天內連查獲2案，抓了「3隻」山老鼠，訊問後一併移送法辦。

關山警察分局今天表示，分局與林務局、保七總隊森林警察隊密切合作下，3月4日清晨，在省道花東公路（台9線）上發現一部廂型車載著一根重達兩公噸木頭，遂立刻上前攔查，車上蔣姓男子及洪姓女子坦承是在卑南溪上游河床竊取二級貴重楠木。

另，8日中午森林警察隊會同關山警分局在武陵山區，發現有可疑機車載運木頭下山，遂上前攔查，余姓男子見查緝隊人員，遂將木頭從前踏板踢下車，但仍被識破，經查是剛被鋸切的牛樟樹瘤，警方事後從嫌疑人家中起獲多達6件牛樟木成品及工具一批，一併查扣，全案將深入追查銷贓管道，杜絕非法交易。

關山警察分局分局長潘仕能表示，植樹月查獲山老鼠格外有意義，也提醒民眾，林木隨著坍塌土石與強大水流被沖下山，滯留在下游河床，仍屬國家財產，任意撿拾屬違法行為，另呼籲民眾發現可疑人士在山區出沒打轉，請撥打110或0800-000930)林務局通報專線，共同掃蕩不法，維護山林美景。

關山警分局結合台東林管處、森林警察隊8日中午在武陵山區，查獲余姓男子（右三）用鏈鋸竊取牛樟樹瘤並製成工藝品。圖／關山警局提供
關山警分局結合台東林管處、森林警察隊8日中午在武陵山區，查獲余姓男子（右三）用鏈鋸竊取牛樟樹瘤並製成工藝品。圖／關山警局提供

警察 山老鼠 台東

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