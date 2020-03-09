基隆清明祭祖防疫 建議不進靈骨塔、不用全家總動員

基隆市立殯葬管理所今天表示，今年清明掃墓，鼓勵民眾在靈骨塔外的供桌祭拜就好，不要進入塔內；此外家族派代表就好，不一定要全家總動員。免費掃墓專車今年照常發車，且會增加發車日期分流人潮，減低疫情威脅。

新冠肺炎在全球蔓延，台南市已宣布全市31座公營納骨塔，不開放民眾進入，改在戶外搭棚擺供桌，提供市民祭祖。北市殯葬處則規畫3大靈骨塔樓管制人流進出，提醒民眾掃墓時間會因此拉長，到時候要配合耐心等候。

基隆市立殯葬管理所長林陳儒說，今年會在南榮公墓靈骨塔外設置供桌，並設置大型看板，建議民眾在塔外祭拜就好。如果有想要進入靈骨塔，因內塔內空氣不像戶外流通，請進入者配合量額溫、戴口罩。

往年基隆免費掃墓公車，都在清明節假期及前一周的周休2日發車。林陳儒表示，為了分散人潮，今年再提前一周發車，也就是本月21、22、28、29日和4月2到5日都會行駛，方便民眾掃墓。