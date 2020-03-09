宜蘭大學指導市場環境消毒 市長江聰淵跟著挽袖做

宜蘭市是傳統市場最多的集中地，採買人潮雜踏，市公所為讓民眾安心逛市場，今天邀請國立宜蘭大學老師在在綠九市場指導如何進行環境消毒，市長江聰淵也當場挽起袖子，學習環境消毒技巧，每個死角都不放過。

宜蘭公有市場包括綠九市場及南北館市場，每天都是婆婆媽媽採買食材必去之地，市公所為因應新冠肺炎疫情對市場造成的衝擊，並加強民眾信心，邀請製作食品級次氯酸水的宜蘭大學副教授黃士哲到綠九市場對攤商進行環境及物品消毒教學，未來攤商可藉由正確消毒技巧，提供安心購物環境。

國立宜蘭大學自製高效能的次氯酸水，連日來免費提供給縣內學校使用。黃士哲強調，食品級次氯酸水除了可用於環境與物品殺菌消毒外，美國FDA規定在特定濃度條件下，次氯酸水也允許使用在清洗蔬果、鮮肉及蛋殼等食材上，所以在市場進行噴灑消毒時，不須擔心對食材蔬果等造成汙染，民眾購買食材回家後，烹煮或食用前只要確實以清水洗淨，就能安心食用。