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花蓮美崙溪6.5公里待整治 縣府爭取1.3億元改善

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
迎接109年全民運動會在花蓮登場，縣府選在美崙溪畔，將國福運動園區中的「滑輪溜冰場新建工程」納入改善工程，預計9月底完工。記者王思慧／攝影
迎接109年全民運動會在花蓮登場，縣府選在美崙溪畔，將國福運動園區中的「滑輪溜冰場新建工程」納入改善工程，預計9月底完工。記者王思慧／攝影

花蓮美崙溪流經市區，溪邊有綠美化和單車步道，還有橫跨的景觀橋梁等，是民眾休閒的好去處。由於設施待修等問題，且全民運動將在花蓮舉辦，縣府透過前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，爭取1億3千多萬元改善美崙溪整體環境，並整治上游高灘地，總長約6.5公里，預計今年7月底完工。

美崙溪過去以防洪為主，近年因各河段在四季有不同風貌，水岸景觀、生態等逐漸受到重視，花蓮縣府向經濟部申請「美崙溪水環境改善工程」經費，要建構完善休憩廊道，提供民眾河濱運動休閒空間。

花蓮縣府建設處表示，「美崙溪水環境改善工程」主要整治範圍為國福大橋至花蓮溪出海口段，包括沿岸自行車道串連、無障礙設施鋪面及護欄改善。在高灘地設置休憩親水空間與設施，國福大橋則有運動場域營造、生態示範區等。

花蓮縣長徐榛蔚說，美崙溪共有12處斷點設置引道串連，經勘察國福大橋上下游兩側後，除以「前瞻基礎建設─全國水環境改善計畫」營造外，右岸將配合全民運動會，同步向中央爭取國福運動園區興建計畫納入，而未來國福大橋左岸上游高灘地，則會規畫做為共融公園兼具寵物公園功能。

她說，共融公園及寵物公園雖與全國水環境改善計畫、全民運動會、國福運動園區興建計畫經費來源不同，仍希望一併納入調整，力求工程一氣呵成，或許工期會再拉長，卻可避免二次施工帶來的不便。

「美崙溪整體水環境整治計畫」整體工程預計在今年7月底完工，為迎接109年全民運動會在花蓮登場，縣府選在美崙溪畔，將國福運動園區中的「滑輪溜冰場新建工程」納入改善工程，預計9月底完工，同時縣府向體育署爭取建置槌球場、足球場、棒球場，打造水岸運動公園，預計在11月完工。

花蓮縣府爭取1.3億元改善美崙溪6.5公里，預計7月底完工。記者王思慧／攝影
花蓮縣府爭取1.3億元改善美崙溪6.5公里，預計7月底完工。記者王思慧／攝影
花蓮縣府向經濟部申請「美崙溪水環境改善工程」經費，要建構完善休憩廊道，提供民眾河濱運動休閒空間。記者王思慧／攝影
花蓮縣府向經濟部申請「美崙溪水環境改善工程」經費，要建構完善休憩廊道，提供民眾河濱運動休閒空間。記者王思慧／攝影

寵物 前瞻基礎建設 徐榛蔚

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