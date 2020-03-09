南方澳媽祖生遶境活動取消 因疫情70年來首度停辦

新冠肺炎疫情未歇，包括大甲媽遶境等大型宗教活動都延後或停辦，宜蘭歷史悠久的南方澳媽祖生遶境活動今天也宣布取消。南天宮副主委林棋山表示，70年來第一次取消活動，但防疫當頭，相信媽姐也會諒解。

沿海漁民大多信奉媽祖，宜蘭南方澳漁港更是全國三大漁港之一，當地主祀金媽祖的南天宮及奉祀寶石珊瑚媽祖的進安宮，香火鼎盛，在地方上具有宗教影響力，每年的媽祖生遶境活動這兩大廟宇輪流舉辦，今年輪到南天宮。

台中大甲媽遶境延後辦理，宜蘭南天宮就一直有在討論70年的遶境活動辦不辦？據了解，往年都是在農曆3月23日舉辦，遶境活動1天約2000人參加，但前後祝壽及誦經3天，各地宗教神尊前來進香參拜，人潮絡繹不絕。