南方澳媽祖生遶境活動取消 因疫情70年來首度停辦
新冠肺炎疫情未歇，包括大甲媽遶境等大型宗教活動都延後或停辦，宜蘭歷史悠久的南方澳媽祖生遶境活動今天也宣布取消。南天宮副主委林棋山表示，70年來第一次取消活動，但防疫當頭，相信媽姐也會諒解。
沿海漁民大多信奉媽祖，宜蘭南方澳漁港更是全國三大漁港之一，當地主祀金媽祖的南天宮及奉祀寶石珊瑚媽祖的進安宮，香火鼎盛，在地方上具有宗教影響力，每年的媽祖生遶境活動這兩大廟宇輪流舉辦，今年輪到南天宮。
台中大甲媽遶境延後辦理，宜蘭南天宮就一直有在討論70年的遶境活動辦不辦？據了解，往年都是在農曆3月23日舉辦，遶境活動1天約2000人參加，但前後祝壽及誦經3天，各地宗教神尊前來進香參拜，人潮絡繹不絕。
南天宮副主委林棋山說，基於防疫考量，廟方昨晚開會獲得大家認同，決議停辦媽祖遶境，並且把省下來的活動經費做為防疫之用；縣長林姿妙今天到南方澳主持環境消毒啟動儀式，在南方澳漁村的6個里展開清毒工作。
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